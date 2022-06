Aldo Baglio in solitaria nel nuovo film Una boccata d'aria fresca: trama e data d'uscita!

Dopo il grande successo di Odio l estate, Aldo Baglio lascia a casa Giovanni e Giacomo per Una boccata d'aria fresca, nuovo film di Alessio Lauria che verrà presentato ufficialmente al Taormina Film Fest 2022.

Il film, la cui uscita è prevista dal prossimo 7 luglio distribuito da 01 Distribution, è una co-produzione Groenlandia e Rai Cinema e racconta la storia di due fratelli orgogliosi e lontani, un’eredità contesa e un passato che torna a bussare alla porta.

Quando viene a sapere della morte di suo padre, con cui non ha rapporti da tanti anni, Salvo (Aldo Baglio) si imbarca in un viaggio nella natia Sicilia con l’obiettivo di convincere suo fratello Lillo a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizzeria, sull'orlo del fallimento, un segreto che ha tenuto nascosto perfino a sua moglie e ai suoi figli. Ma il compito sarà tutt'altro che facile, e Salvo sarà costretto a fare i conti con tutte le sue scelte.

Una boccata d'aria è una commedia agrodolce sui rapporti familiari e su come non si finisca mai di crescere, neanche a cinquant'anni. Nel cast, oltre ad Aldo Baglio, anche Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino e Davide Calgaro.

