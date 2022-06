Aldo Baglio ospite a Sky svela: 'Ecco qual è il miglior film di Aldo Giovanni e Giacomo'

Aldo Baglio sarà protagonista di Una boccata d aria, nuova commedia di Alessio Lauria in uscita a luglio, e per l'occasione è stato invitato negli studi di Sky per intervenire nel famoso ciclo di interviste 'Stories'.

Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Francesco Venuto, l’attore si racconta in “L’irreprensibile Aldo”, in onda venerdì 1 luglio alle 21 su Sky TG24, sabato 2 luglio alle 13.30 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand: un viaggio virtuale nelle fasi più salienti della sua carriera che inevitabilmente si intrecciano a episodi legati al trio Aldo Giovanni e Giacomo.

L'excursus infatti torna anche sui primissimi successi cinematografici dell'attore con Tre uomini e una gamba e Chiedimi se sono felice, ed è tra questi due titoli che Aldo Baglio ha scelto il suo preferito:“Con Tre uomini e una gamba siamo partiti con 50 copie, poi gli esercenti ne hanno richieste altre e ci siamo ritrovati che ci siamo detti: 'Boh, ragazzi, stiamo incassando tantissimo'. Ed andavamo nei cinema per sentire cosa ne pensasse la gente ed era fantastico. Ogni 10 secondi c’era una risata. Per noi era pura magia. Personalmente preferisco Tre uomini e una gamba, più per una questione di affetto ma anche per quello che mi ha dato in quel momento. Poi chiaramente se mi si chiede il film più bello della nostra carriera credo che sia Chiedimi se sono felice".

Siete d'accordo con Aldo? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, vi ricordiamo che Aldo Giovanni e Giacomo hanno annunciato il nuovo film Il più giorno della nostra vita, che uscirà sotto il periodo di Natale.