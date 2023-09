Aldo Baglio compie 65 anni: 'Aldo, Giovanni e Giacomo? All'inizio non rideva nessuno'

Chi ha vissuto in Italia nell'ultimo trentennio non può non aver riso almeno una volta con Aldo, Giovanni e Giacomo: il trio comico che ci ha regalato spettacoli come Tel Chi el Telùn e film come Tre Uomini e una Gamba e Chiedimi se Sono Felice è amato praticamente a tutte le latitudini, ma le cose non sono sempre state così.

Come ricorda Aldo Baglio, che oggi compie 65 anni, gli inizi per il trio di Così è la Vita furono infatti tutt'altro che semplici: "Sono nato a Palermo ma a 3 anni mi sono trasferito a Milano e non sapevo parlare il siciliano. Quello me l'ha insegnato mia madre perché quando tornavo giù, con i miei cugini, per non sentirmi diverso, parlavo il palermitano. Poi cresco, all'oratorio incontro Giovanni Storti e da lì comincia un'amicizia. Insieme abbiamo deciso di fare una scuola di teatro, ma non è che volessimo fare teatro. Anche se ci fosse stato un corso di uncinetto l'avremmo fatto, volevamo solamente uscire" comincia il racconto dell'attore.

Baglio prosegue: "All'inizio non rideva nessuno, cominciammo facendo i mimi. Negli anni '90 si è unito al gruppo Giacomo Poretti. Io e Giovanni eravamo in crisi, avevamo proprio bisogno del 'figlio' che desse un tocco in più. E così è nato il nostro trio". Da allora, come ben sappiamo, di ridere non ha smesso più nessuno! A tal proposito, qui vi lasciamo la recensione de Il Grande Giorno, l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.