Aldis Hodge raggiunge Elisabeth Moss nel cast di The Invisible Man

Le ultime notizie relative al The Invisible Man della Blumhouse Productions risalivano allo scorso maggio, quando veniva ufficializzata la data d'uscita nelle sale americane, ma è in queste ore che il casting del film ha annunciato l'arrivo a bordo del progetto dell'attore Aldis Hodge (Straight Outta Compton).

È così che l'attore si va a unire alle già confermate Elisabeth Moss e Storm Reid, anche se - esattamente come le colleghe - non sarà lui a vestire gli invisibili panni del protagonista. Al momento sappiamo che il film sarà diretto dal talentuoso Leigh Whannell (Upgrade, Insidious: The Last Key) e che la produzione del film comincerà il mese prossimo a Sydney, in Australia.



Whannell ha anche sceneggiato il film, il che lo rende un progetto autoriale, oltre a figurare persino come produttore esecutivo. Un "passion project", come si dice nel settore, che ci auguriamo possa rivelarsi vincente tanto per la Blumhouse quanto per la Universal Pictures. Al momento, per la parte del protagonista lo studio starebbe considerando due frontrunner: Armie Hammer e Alexander Skarsgard, anche se non vi è nulla di confermato.



The Invisible Man uscirà nelle sale americane il prossimo 13 marzo 2020, mentre non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato Italiano.