Solo, Alden Ehrenreich sul possibile sequel: 'Dobbiamo dargli una seconda possibilità'

Ad anni dell'uscita dello spin-off Solo: A Star Wars Story, si è tornati a parlare della possibilità di vedere un sequel. I risultati non esaltanti al botteghino non lascerebbero intendere nulla su questo fronte ma il suo protagonista Alden Ehrenreich ha ammesso che amerebbe riprendere il ruolo.

Pare che, per lui, il personaggio abbia bisogno di una seconda possibilità per essere raccontato al meglio e per esprimere la sua vera essenza. Già all'annuncio del film in molti storsero il naso all'eventualità di vedere un Han Solo non interpretato da Harrison Ford. "Se ci fosse l'interazione giusta e la cosa giusta, lo adorerei. Perché, per me, nel primo film lo guardi diventare Han" ha svelato l'attore. Riguardo un sequel di Solo Ron Howard ha detto che a parlarne sono stati solo i fan senza effettive conferme da parte della LucasFilm.

"E' stato davvero fantastico... questo è ciò che mi attrae perché è stata costruita questa storia delle origini basata sul suo diventare quello che è (nella saga originale), ma quel ragazzo è davvero divertente ed è una meraviglia doverlo interpretare in maniera più specifica" ha spiegato Alden Ehrenreich, parlando di come, per la maggior parte del film lui abbia messo in scena una versione embrionale di Han Solo e mai quell'incarnazione che il pubblico conosce nella saga. Insomma, il lato ironico, irriverente e spericolato del personaggio arriva solo alla fine.

Alla sua uscita Solo non suscitò particolare clamore tra i fan, tanto da diventare il più basso incasso al botteghino della saga di Star Wars. Se non sembrano essersi aperti fronti per un possibile seguito l'unico a parlare di un sequel di Solo è stato lo sceneggiatore ammettendo di essere molto combattuto a riguardo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!