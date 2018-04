Alden Ehrenreich è Han Solo nel nuovo materiale promozionale di Solo: A Star Wars Story

Dopo mesi di mistero, i fan stanno finalmente scoprendo qualcosa di più su Solo: A Star Wars Story grazie a trailer, poster e foto. Pyramid International, che si occupa di materiale illustrativo e promozionale, ha diffuso delle nuove immagini del film, diretto da Ron Howard, in sostituzione di Phil Lord e Chris Miller.

Prendi il comando del Millennium Falcon e viaggia verso una galassia lontana, lontana con Solo: A Star Wars Story, una nuovissima avventura con il più amato mascalzone della galassia. Attraverso una di audaci avventure nel profondo, oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo potente futuro co-pilota, Chewbacca, e il famoso giocatore d'azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il percorso di uno dei più amati eroi di Star Wars.

Mentre molti degli altri film di Star Wars hanno debuttato con teaser e trailer vari un anno prima, Disney e LucasFilm stanno apparentemente seguendo un approccio molto diverso con questo capitolo del franchise, rilasciando pochissimo materiale promozionale.

La teoria principale si sofferma sui numerosi problemi affrontati in fase di produzione, con Phil Lord e Chris Miller che lasciarono la regia del film a Ron Howard dopo qualche settimana. Tutto questo trambusto ha agitato i fan ma Howard stesso li ha rincuorati, affermando che tutto sta procedendo come previsto.

Solo: A Star Wars Story arriverà nelle sale il prossimo 25 maggio. Nel cast vedremo Alden Ehrenreich nei panni del giovane Han Solo, Emilia Clarke in quelli di Qi'ra, Woody Harrelson sarà Tobias Beckett e Donald Glover interpreterà Lando Calrissian.