Alcuni fan si sono divertiti a creare meme col nuovo poster di Shazam!: favolosi!

L'originale Captain Marvel sta passando di "meme in meme"! Da quando è uscito il primo poster ufficiale rilasciato dalla Warner Bros. dove si vede il personaggio che beve una bibita in costume, internet si è scatenata, date un'occhiata: alcuni meme sono geniali!

Come sappiamo, Shazam! sarà un film dai toni decisamente più leggeri rispetto alle pellicole di quello che ormai, anche se non ufficialmente, definiamo il Dc Extended Universe. Anche il primo poster rilasciato dalla Warner Bros. lo indica, con Zachary Levi che, nei panni dell'eroe che racchiude in sé i poteri degli Dei, se la prende comoda, sorseggiando una bibita con la cannuccia.

Anche se alcuni hanno criticato il costume, altri fan l'hanno presa sul ridere e si sono divertiti "infilando" il personaggio - in quella stessa posa - in diverse immagini famose di film che già conosciamo, prese sia dal DCEU, che da casa Marvel.

Date un'occhiata e diteci cosane pensate nei commenti, qui sotto!

"Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong)."