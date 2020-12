Alberto Sordi e le donne: 'No mi sposo perchè non mi piace avere estranei in casa'

Questa sera va in onda su La 7 Bello, Onesto, Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana..., il film del 1971 con Alberto Sordi che interpreta Amedeo Foglietti, un uomo emigrato in Australia in cerca di fortuna che sceglie di prendere moglie per corrispondenza.

A differenza del protagonista di questa pellicola, Alberto Sordi non ha mai voluto cercare una compagna per la vita, anzi sembra che il comico romano fosse particolarmente allergico all'idea di dover condividere la sua abitazione con un'estranea. Nella realtà dei fatti però Alberto Sordi è stato sul punto di sposarsi con Andreina Gentili, l'attrice con cui è rimasto sentimentalmente legato per ben 9 anni. La loro relazione sarebbe finita a causa del tradimento dell'attore con una ballerina, che avrebbe mandato su tutte le furie la fidanzata ufficiale.

Si vocifera poi che Sordi abbia avuto un'importate liason con la nobile austriaca Uta Franzmeyer, ma sembra che il timore di impegnarsi seriamente con quest'ultima l'avesse spinto a fuggire a gambe levate. Preso dal panico, Sordi mandò il suo amico Bettanini a riferire alla famiglia della donna che a causa dei suoi molti impegni la loro relazione non avrebbe potuto continuare: "Quest'anno non possiamo occuparci perché siamo molto occupati".

Se volete, date un'occhiata al ricordo di Alberto Sordi di Christian De Sica, in occasione del centenario della sua nascita.