Alberto Sordi, il bellissimo ricordo di Christian De Sica: 'Era come uno zio per me'

Domani, 15 giugno 2020, il mitico Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni, se non si fosse spento a 83 anni, ormai 17 anni fa, e proprio nel giorno della celebrazione del centenario dalla nascita del grande attore e comico italiano, Christian De Sica è intervenuto a Domenica In per ricordare quello che è stato un suo mentore e amico.

L'omaggio è bellissimo. De Sica ha ricordato come il padre, Vittorio De Sica, "abbiamo prodotto ad Alberto Sordi il primo film della sua vita e della sua poi lunghissima carriera". È stato insomma nella sua vita sin da quando era piccolo, tanto che l'interprete ricorda: "Per me Alberto è come uno zio, perché era molto amico di papà e veniva sempre a casa nostra".



De Sica ha anche rivelato che Alberto Sordi era una persona umana e solare anche nella vita di tutti i giorni e non solo davanti a una telecamera, "qualcosa di molto diverso dalla maggior parte dei comici". Questo lo ha spinto a voler imitare le sue gesta e a prenderlo come esempio lavorativo e di vita, e ironicamente ha anche parlato della cura dell'aspetto di Albertone.



"Quando arrivava in casa, sembrava fosse entrata una pu**ana", dice De Sica: "Era profumatissimo, anche capace di mettersi addosso due colonie una dietro l'altra. Poi tirava sempre fuori questo fazzoletto che era talmente improfumato da puzzare". Uomo di vecchio stampo, Albertone, che dice l'attore non accettava nemmeno che lui e i suoi fratelli andassero a vedere i suoi film indossando dei maglioni, "perché pretendeva mettessimo la giacca".



Oltre a esserne grande amico, comunque, Vittorio De Sica credeva fortemente in Alberto Sordi, tanto da renderlo protagonista del suo primo film da regista, Mamma Mia che impressione!, e a tal proposito Christian De Sica ricorda: "Alberto è stato lanciato da Fellini quando lo scelse per Lo Sceicco Bianco, quindi quando mio padre lo volle come protagonista del suo film esordio come regista non lo conosceva quasi nessuno".



Vi lasciamo al trailer de la versione restaurata de Lo Sceicco Bianco.