Alberto Angela incontra Harrison Ford: 'È proprio lui Indiana Jones'

Tra archeologi ci si capisce: Alberto Angela ha incontrato Harrison Ford in occasione del Taormina Film Fest per la prima italiana di Indiana Jones e il quadrante del destino, ultimo film dell'attore nei panni di Indy.

Harrison Ford è grato alla saga di Indiana Jones ma non è il solo: lo è anche il divulgatore scientifico Alberto Angela che ha scelto l'archeologo avventuriero per la prima puntata di Noos. L'avventura della conoscenza, il nuovo programma di Alberto Angela che accompagnerà il pubblico durante il periodo estivo dopo la scomparsa dell'immenso Piero Angela.

“Ci tenevo tanto a conoscerlo - ha detto Angela a Repubblica - per chi ha la mia età, interessato alla storia, amante dell’avventura, Indiana Jones-Harrison Ford è un simbolo, ha formato generazioni di archeologi. Ho incontrato sia l’uomo che il pianeta Harrison Ford.”

Per Alberto Angela, l'iconico Indiana Jones non potrebbe essere interpretato da nessun altro: “Mi ha colpito la sua semplicità, come tutti i grandi. Generalmente si dice che non dovresti incontrare i tuoi idoli perché ti deludono sempre un po’ - continua Alberto Angela - posso dire che Harrison Ford non è solo una grande star ma è anche una persona molto simpatica. Di solito gli attori recitano un ruolo, penso che Indiana Jones sia Harrison Ford, interpreti se stesso".

Il futuro del franchise di Indiana Jones potrebbe essere il piccolo schermo, ma Harrison Ford sarà per sempre Indiana Jones!