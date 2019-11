Albert Hughes dirigerà il remake de Il Fuggitivo per la Warner Bros.

Deadline riporta che Albert Hughes è stato ingaggiato per dirigere il remake de Il Fuggitivo, sviluppando un progetto che in casa Warner Bros. circola addirittura dal 2015.

Brian Tucker (Broken City) sta scrivendo la sceneggiatura, con Erik Feig che invece produrrà il film. Lo studio intende realizzare un reboot diretto del classico d'azione del 1993 diretto da Andrew Davis, un film d'azione d'antologia a sua volta basato sulla serie TV del 1963 con David Janssen nei panni di Kimble e Barry Morse come Gerard.

Il film, con protagonista Harrison Ford, ottenne sette nomination all'Oscar, tra cui quella per il miglior film dell'anno, con Tommy Lee Jones che vinse il premio come miglior attore non protagonista per il ruolo del temuto maresciallo americano Samuel Gerard, la cui missione era quella di catturare il dr. Richard Kimble (Ford) dopo che questi, accusato di aver ucciso sua moglie, per rintracciare il vero colpevole si dà alla macchia, scatenando una caccia all'uomo nazionale.

Curiosamente, Quibi sta sviluppando un altro remake con Kiefer Sutherland nel ruolo del cacciatore e Boyd Holbrook nel ruolo della preda: la versione di Quibi è però molto diversa da quella del film del 1993, dato che sarà incentrata su un uomo accusato di aver fatto saltare in aria una stazione della metropolitana di Los Angeles, con i social media che giocheranno un ruolo fondamentale nello svolgimento della trama fornendo non solo aggiornamenti in tempo reale sugli avvistamenti del sospettato, ma anche le prove necessarie a dimostrare la sua innocenza.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Il Richiamo della Foresta, nuovo film con Harrison Ford.