Albatross: Oltre la tempesta e quell'incredibile legame con un famoso film di Ridley Scott

Stasera su RaiMovie a partire dalle 21:10 torna in onda L'Albatross: Oltre la tempesta, uno dei film meno noti e celebrati di Ridley Scott uscito originariamente nel 1996 con protagonista Jeff Bridges e basato su una storia realmente accaduta.

Adattamento del libro "The Last Voyage of the Albatross" di Charles Gieg Jr. e Felix Sutton, pubblicato nel 1962, è la storia di un gruppo di ragazzi che si imbarca su un veliero dove, oltre a scoprire la vita di mare, dovranno ottenere i voti necessari per passare l'ultimo anno scolastico nella severa scuola di navigazione Ocean Academy. Il cast, oltre al già citato Jeff Bridges, include anche Caroline Goodall, John Savage, Scott Wolf e, soprattutto, Balthazar Getty.

Se il nome di quest'ultimo vi dice qualcosa è perché si tratta del figlio di John Paul Getty III, il rampollo della famiglia Getty che nel 1973 venne rapito in Italia e la cui storia sarebbe stata il soggetto di un film dello stesso Scott, Tutti i soldi del mondo. Balthazar, tra l'altro, nel corso della sua carriera avrebbe accumulato anche qualche altro credito importante: dopo L'Albatross, infatti, apparve anche in Strade perdute di David Lynch, nella serie tv Alias e perfino in Twin Peaks 3, sempre di David Lynch. Il suo esordio nel mondo del cinema avvenne nel 1990 con Il signore delle mosche, e nel 1994 apparve anche in Assassini nati di Oliver Stone.

