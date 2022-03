Alba Rossa: il film con Patrick Swayze in cui la Russia invade gli USA è tornato di moda

La guerra in Ucraina ha fatto tornare di moda Alba rossa, il film di fanta-guerra del 1984 diretto dal grande John Milius e interpretato da Patrick Swayze.

Secondo i dati raccolti da Parrot Analytics, "Red Dawn" ha visto un aumento di popolarità del 500% a partire dal 24 febbraio, il giorno in cui è iniziato l'attacco della Russia verso l'Ucraina. Questa settimana è apparso anche nella lista dei migliori film nella sezione "Popolari" di Prime Video negli Stati Uniti.

Ambientato in un 1989 in cui la NATO si è sciolta - ovvero cinque anni nel futuro rispetto alla sua data d'uscita - Alba rossa includeva un cast composto prevalentemente dai giovani più popolari dell'epoca (Patrick Swayze, Charlie Sheen, Lea Thompson e Jennifer Grey, tra gli altri) e raccontava la storia di un'invasione dell'esercito russo su suolo americano: i protagonisti erano un gruppo di adolescenti del Colorado che si nascondevano tra le montagne dopo l'attacco straniero e iniziavano a combattere come guerriglieri partigiani. L'uscita originale nelle sale riscosse un grande successo con quasi 40 milioni di dollari su un budget di $17 milioni, e nel corso degli anni divenne una pietra miliare della cultura popolare americana. Nel 2012 è stato realizzato un remake dallo stesso titolo con protagonista Chris Hemsworth.

