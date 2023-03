L'Alba del pianeta delle Scimmie, a quali 'scimmie famose' si è ispirato Andy Serkis?

L'Alba del pianeta delle Scimmie ha segnato un importantissimo passo avanti per la tecnica cinematografica e per il modo in cui venivano messi in scena personaggi interamente in CGI. Grande esperto nella recitazione in motion capture è Andy Serkis che nel film interpreta Caesar.

Pare che l'attore abbia portato avanti un grande studio su scimmie e scimpanzè per capire al meglio come interpretare il personaggio senza risultare comico e caricaturale. Un pò come tutti i film che giocano sull'umanizzazione di animali, molto spesso a trasmettere emozioni, più che l'espressività del viso è il modo in cui i protagonisti si muovono ed interagiscono tra di loro. Il prima e il dopo di Andy Serkis con la CGI dell'Alba del pianeta delle Scimmie spiega l'enorme lavoro fatto dall'attore e dai tecnici.

Per tratteggiare al meglio il comportamento di Caesar, l'attore si è ispirato ad alcune scimmie "famose" del mondo della scienza e della cultura di massa. Primo tra tutti Oliver, un esemplare noto che, nel corso della sua vita, è stato studiato tantissimo per le sue capacità quasi umane e i suoi comportamenti al limite del civilizzato. Aveva, infatti, l'abitudine di camminare in maniera totalmente eretta e caratteristiche fisiche di un essere umano. Dal secondo scimpanzè, il celebre Nim Chimpsky, è ispirato il look del personaggio, diventato iconico per la sua maglietta rossa e pantaloni neri.

A quanto pare, la pellicola avrebbe dovuto avere un finale differente. Un altro personaggio sarebbe dovuto morire ne L'Alba del pianeta delle Scimmie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!