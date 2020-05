Alba Parietti fa impazzire Instagram con una foto osé: 'Fra poco faccio 60 anni'

Nelle scorse ore la celebre showgirl ed ex attrice Alba Parietti ha mandato in tilt i suoi follower del social network Instagram con una foto osé per la prova costume dell'estate 2020.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la Parietti ha anche lasciato un lungo messaggio come didascalia di accompagnamento alla foto, messaggio nel quale ha sottolineato che prossimamente compirà sessant'anni:

"E l’anno prossimo saranno fieramente 60 ... li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’età sia un'offesa o un deterrente si sbaglia ... sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti. Prova costume @missbikiniluxe, adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva. Sono infantile e ho 'un’età certa' e non 'una certa età' .... bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me".

La Parietti, oggi celebre per le comparse nei più popolari programmi televisivi italiani, ha alle spalle anche un passato da attrice: tra gli highlights il ruolo da protagonista nel film erotico Il Macellaio di Aurelio Grimaldi e quello nel film comico Paparazzi di Neri Parenti, nel quale interpretò se stessa e che ad oggi risulta anche il suo ultimo impegno per il grande schermo.

