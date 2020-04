L'Alba dei Morti Viventi è virale: le proteste in Ohio sono identiche al film!

L'Alba dei Morti Dementi, leggendaria commedia horror del 2004 scritta e diretta da Edgar Wright, è diventata immediatamente un trend sul social network Twitter a causa di una fotografia arrivata dalle recenti proteste in Ohio.

Lo scatto, che trovate in calce all'articolo, sembra ricalcato sul poster originale del film con Simon Pegg e Nick Frost: per un confronto, trovate la locandina in basso.

Il merito dello scatto è da attribuire a Joshua A. Bickel, fotoreporter per DispatchAlerts. Per alcuni chiarimenti sulla foto, quelli inquadrati sono alcuni manifestanti all'esterno dalla Statehouse Atrium, edificio intorno al quale circa un centinaio di persone si erano riunite per ascoltare l'aggiornamento del governo circa la quarantena del Coronavirus: la protesta è insorta quando l'obbligo di restare a casa è stato rinnovato, dato che sono in molti a volere la riapertura anche delle attività commerciali non essenziali.

Fin dalla sua uscita, L'Alba dei Morti Dementi (Shaun of the Dead in lingua originale), riscontrò un grandissimo successo sia a livello commerciale che di critica, con alcune recensioni entusiastiche arrivate dalle più importanti personalità del cinema come George Romero, il papà degli zombie, ma anche Stephen King, Peter Jackson e Quentin Tarantino; particolarmente famosa divenne la dichiarazione del regista di Pulp Fiction, che a proposito della commedia horror di Wright disse: "Non è solo il miglior film di quest'anno, ma di ogni anno da ora in poi."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a delle recenti dichiarazioni di Simon Pegg e Nick Frost e all'Everycult su Il Ritorno dei Morti Viventi, per certi versi antenato del film di Wright.