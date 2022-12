L'alba dei morti dementi, Simon Pegg replica QUELLA scena per augurarci Buon Natale

E' in atto una competizione tra Simon Pegg e Tom Cruise: quest'ultimo ha pubblicato un video di uno stunt assurdo per augurarci Buon Natale. Nulla di nuovo per l'attore che ultimamente è protagonista di un folle stunt per Mission Impossible 7. Pegg invece ha voluto celebrare il Natale ricreando una famosa scena di L'alba dei morti dementi.

"Questa settimana Tom Cruise ha realizzato un video in cui salta da un elicottero augurando a tutti delle Buone Vacanze. Ho pensato che fosse molto figo e ho riflettuto su cosa potessi fare io. [...] Ma non riuscivo a pensare a niente", afferma nel video pubblicato su Instagram (che potete trovare il calce) Simon Pegg.

Ma ovviamente non è così: infatti mentre dice queste frasi, Pegg sta riproducendo una famosa scena di L'alba dei morti dementi, in cui il suo personaggio Shaun attraversa la strada per mangiare un nuovo gusto gelato e non si accorge che intorno a lui c'è il delirio.

Allo stesso modo, l'attore viene ripreso (dalla madre, tra l'altro) mentre cammina per delle stradine e poi le attraversa per prendersi un cornetto. Non possiamo dunque che ringraziare Simon Pegg per un augurio così speciale e nostalgico, ma anche Tom Cruise per la dose giornaliera di adrenalina.

