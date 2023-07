L'alba dei morti dementi, Simon Pegg perentorio:'Non avete bisogno del sequel!'

L'alba dei morti dementi di Edgar Wright nel corso degli anni si è imposta come una delle commedie più amate prodotte nei primi anni 2000 e da tempo ormai ai protagonisti vengono poste domande sulla possibilità di lavorare in un sequel cinematografico del film, che uscì nelle sale quasi vent'anni fa, nel 2004.

"Se faccio una Instagram Live o qualsiasi altra cosa, le persone mi dicono sempre 'Ho bisogno di L'alba dei morti dementi 2 nella mia vita' e io dico 'No, non hai fottutamente bisogno di L'alba dei morti dementi 2! L'ultima cosa di cui hai bisogno è L'alba dei morti dementi 2, è fatta, vai avanti!'" ha dichiarato Pegg nel corso di un'intervista rilasciata al Guardian.



Nel film (su Everyeye potete recuperare la recensione di L'alba dei morti dementi) Simon Pegg interpreta Shaun, un trentenne frustrato che a causa della sua amicizia con il fannullone Ed (Nick Frost) e della propria apatia viene mollato dalla fidanzata Liz (Kate Ashfield) e subito dopo si trova costretto ad affrontare un'incredibile invasione di zombie.



Si tratta del primo film della cosiddetta Trilogia del Cornetto di Edgar Wright, seguito da Hot Fuzz, uscito nel 2007 e La fine del mondo, nelle sale nel 2013.



Lo scorso anno in un approfondimento sulla Trilogia del Cornetto abbiamo riflettuto sulla possibilità che possa nascere in futuro un sequel. Le parole Simon Pegg in realtà sembrano piuttosto eloquenti. La trilogia sembra destinata a rimanere una trilogia.