L'alba dei morti dementi: il sequel fake proposto a Edgar Wright da Rodney Rothman

I fan di Spider-Man: Un nuovo universo ricorderanno certamente che nel corso della pellicola vediamo il poster di un film mai realizzato ma che nell'universo alternativo di Miles Morales è diventato una hit mondiale. Stiamo parlando del sequel fake di L'alba dei morti viventi, ovvero From Dusk Till Shaun.

L'idea di proporre il sequel fittizio in questione è stata di Rodney Rothman, il regista Premio Oscar per il film d'animazione Sony Pictures, il quale ha rivelato di aver espressamente contattato Edgar Wright, regista di L'alba dei morti dementi, per avere il permesso di poter usare la sua pellicola come fonte di ispirazione per quella che vediamo nel film. Il regista ha anche pubblicato la mail che mandò a Wright durante il periodo di lavorazione del film. Secondo quanto rivelato da Rothman, From Dusk Till Shaun è un titolo che viene direttamente dalla mente geniale di Wright. Di seguito il testo della missiva.

"Domanda a caso, ma forse divertente. Sto lavorando a un film animato su Spider-Man. Il film parla di uno Spider-Man chiamato Miles Morales - personaggio Marvel creato nel 2011 - ed è ambientato in un universo alternativo a New York City in cui Peter Parker è morto. Una delle cose che stiamo cercando di fare è riempire questa New York alternativa con in pratica le stesse cose, ma diverse. Come una pubblicità sui Knicks ma con colori differenti da quelli della squadra e con Steph Curry al centro. O un mondo dove Alta Vista ha conquistato il mondo dei motori di ricerca. Volevo anche realizzare delle pubblicità per bus e metropolitana di film che non esistono in questo mondo ma che in teoria potrebbero e vorrei provare ad avere i titoli dai loro veri registi, che sia qualcosa che ti ronzava in testa o un titolo che inizialmente avevi considerato e poi scartato o un progetto mai partito, quello he vuoi. Può essere anche un titolo senza senso. In pratica un film fatto e scritto da una versione alternativa di te stesso. Ha senso?".

Wright se ne uscì quindi con From Dusk Till Shaun, che venne poi inserito nella pellicola, di cui attendiamo nel 2022 il sequel.