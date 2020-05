L'alba dei morti dementi: sapevate che una volta una comparsa morse il regista?

Anche se non si tratta in assoluto del suo debutto alla regia, L'alba dei morti dementi è stato il film che ha rivelato al pubblico Edgar Wright, consacrandolo come una delle voci più originali e interessanti del cinema all'inizio degli anni Duemila. Il regista britannico ha recentemente raccontato alcuni aneddoti su quell'esperienza.

Uscita nel 2004, la commedia horror aveva per protagonisti Simon Pegg e Nick Frost. Una delle sfide più difficili per Wright è stata convocare, e poi dirigere, una moltitudine di comparse, che dovevano interpretare degli zombie. Per riuscirci, si è rivolto con un casting ai fan di Spaced, la sitcom di Channel 4 da lui creata con lo stesso Pegg.

"Non saremmo riusciti a girare il film senza i fan di Spaced" ha raccontato il regista a The Guardian. "Li abbiamo chiamati, chiedendogli di essere i nostri zombie, e la loro risposta è stata incredibile. Non avevamo però i soldi per pagarli, quindi sono consapevole che dopo quelle lunghe ore sul set alcuni di loro non erano più fan di Spaced."

Tra le varie storie esilaranti raccontate da Edgar Wright su quelle comparse, una riguarda quella volta in cui una di loro entrò talmente nel personaggio... da mordere il regista. "I nostri zombie hanno trascorso una settimana rinchiusi sul set. Dovevano stare all'esterno del Winchester, il pub dove i nostri eroi si rifugiano, a bussare alle finestre e poco altro [...] Alla fine avevano questa elettricità, una energia così pura e folle. Avevo bisogno di registrare alcuni suoni da zombie, così mi sono messo al centro del pub e ho chiesto loro di attaccarmi. Uno è venuto dritto verso di me e mi ha morso una gamba. Erano diventati selvaggi."

Mentre un sequel fake di L'alba dei morti dementi è diventato famoso grazie a Spider-Man, recentemente una foto delle proteste in Ohio è diventata virale perché richiama da vicino le atmosfere del film.