L'alba della libertà, la storia vera e le polemiche sul film con Christian Bale

Questa sera su Paramount Network torna in onda L'alba della libertà, pellicola del 2006 diretta da Werner Herzog che racconta la storia vera di Dieter Dengler, pilota americano di origini tedesche noto per essere sopravvissuto a sei mesi di prigionia in Laos durante la Guerra del Vietnam.

Interpretato nel film da Christian Bale, Dengler decollò a bordo del suo Douglas A-1 Skyrider nel febbraio del 1996 per condurre una missione sopra i cieli del Laos. Abbattuto e catturato dal movimento politico Pathet Lao, venne imprigionato dopo essersi rifiutato di firmare un documento che condannava le attività degli USA in Vietnam. Lì, dopo mesi di prigionia passati in condizioni disumane, organizzò un piano di fuga insieme agli altri detenuti, uccidendo la maggior parte degli uomini di guardia e riuscendo a portare in salvo se stesso e il soldato americano Duane W. Martin. Dengler, che in seguito però venne ucciso da dei contadini a cui aveva tentato di rubare del cibo. Dopo 23 giorni trascorsi nella giungla, Dengler venne tratto finalmente in salvo dagli americani: fu l'unico dei prigionieri a tornare a casa vivo insieme al thailandese Phisit Intharathat.

Il film di Herzog, che aveva già trattato la storia vera nel documentario Little Dieter Need to Fly, scatenò numerose polemiche soprattutto da parte della famiglia di Gene DeBruin, uno dei prigionieri che evasero con Dengler. Jerry Deburin, fratello di Gene, creò addirittura un sito nel quale venivano messe alla luce tutte le inesattezze del film, una delle quali riguarda il fatto che Dieter viene indicato come la mente principale dietro al piano dell'evasione, una teoria supportata anche dall'altro sopravvissuto alla fuga, Phisit Intharatht. Quando Herzog dichiarò di non essere stato a conoscenza di certi fatti prima di girare il film, la famiglia DeBruin lo riprese per aver dimostrato interesse a confrontarsi con loro prima di realizzare la pellicola.



