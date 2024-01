Finalmente l'Alba, Joe Keery di Stranger Things nelle nuove immagini

Quando l'Italia incontra Hollywood: da Gabriele Muccino a Paolo Sorrentino passando per Luca Guadagnino, sono sempre più numerosi i casi di simbiosi tra affermati autori nostrani ed acclamati interpreti stranieri.

Ad arricchire tale copiosa lista è in arrivo un nuovo film italiano dal respiro internazionale: stiamo parlando di Finalmente L'Alba, ultima fatica di Saverio Costanzo. Il regista, ben noto per lungometraggi di grande livello quali La solitudine dei numeri primi (2010) e la seguitissima serie televisiva L'amica geniale (in onda dal 2018), rende il suo ritorno in sale una vera e propria parata di stelle.

Joe Keery, Willem Dafoe e Lily James saranno i protagonisti di Finalmente L'Alba, che presenterà allo spettatore la lunga notte di Mimosa, giovane attrice che, nella Cinecittà degli anni Cinquanta, trascorrerà ore ben speciali in grado di renderla una vera e propria donna.

La nuova clip, rilasciata sui canali social di 01 Distribution, è dedicata al personaggio di Sean Lockwood, celebre attore ammaliato dalla purezza di Mimosa; a prestargli il volto sarà Joe Keery, amatissimo attore protagonista del popolare show targato Netflix Stranger Things (nel pieno della produzione per la stagione 5).

Presentato al Festival del Cinema di Venezia, "Finalmente l’alba è un film sul riscatto dei semplici, degli ingenui, di chi è ancora capace di guardare il mondo con stupore", commenta Costanzo. "La protagonista Mimosa è un foglio bianco su cui ognuno dei personaggi in cui s’imbatte scrive la sua storia, senza paura di essere giudicato".

E voi passerete la notte di San Valentino guardando la nuova pellicola con Lily James e Joe Keery? D'altronde, quale miglior connubio di amore&popcorn? Fatecelo sapere nei commenti.