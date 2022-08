Finalmente l'Alba: anche Joe Keery nel film italiano con Willem Dafoe e Lily James!

Solo ieri ci era arrivata la felice notizia di un nuovo progetto tutto nostrano ma con un cast dal respiro internazionale. Finalmente l'Alba di Saverio Costanzo, il creatore de L'Amica Geniale, girerà in Italia con Willem Dafoe e Lily James. Ora però si aggiunge anche il volto freschissimo di Joe Keery di Stranger Things!

Solo ieri vi segnalavamo le sporadiche, prime informazioni su Finalmente l’Alba. Tale il respiro internazionale del progetto, da essere annunciato non già da una testata italiana, ma da un’esclusiva Deadline, che ora riporta una nuova aggiunta nel cast del film. Alla regia figura Saverio Costanzo, con qualche esperienza di cinema alle spalle – la più nota probabilmente per La solitudine dei numeri primi – ma soprattutto con il notevole credito acquisito agli occhi del pubblico statunitense grazie al successo internazionale de L’Amica Geniale.

La serie Rai era sbarcata addirittura su HBO Max e la misteriosa autrice dei romanzi da cui è tratta, Elena Ferrante, è stata inserita nel 2016 dalla rivista Time nella lista delle 100 figure più influenti al mondo. Questo permette a Costanzo di guadagnarsi un nuovo protagonista d’eccezione: Joe Keery, interprete di Steve nel successo internazionale di Stranger Things su Netflix. L’attore si aggiunge a Willem Dafoe, sempre più stretto alle produzioni indipendenti italiane grazie al lavoro con Abel Ferrara nonché al suo trasferimento in Italia dopo il matrimonio – attualmente abita a Roma – e a Lily James, reduce dal successo Hulu di Pam & Tommy.

Finora non si ha alcun dettaglio di trama né su chi stia curando la sceneggiatura (o l’adattamento, nel caso in cui si tratti di una trasposizione da opera letteraria). Le poche altre informazioni riguardano altri due interpreti (Rachel Sennott e Rebecca Antonac) e la tabella di marcia: le riprese dovrebbero iniziare proprio in Italia nelle prossime settimane, riporta Deadline. Una volta finite, è probabile che Keery si rimetta al lavoro sulla quinta e ultima stagione dei Duffer Brothers, che di recente hanno messo a tacere una richiesta dei fan su Stranger Things 5.