Alana Haim torna a lavorare con Paul Thomas Anderson: tutte le new entry del nuovo film

Le riprese del nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio sono iniziate in questi giorni, e Variety ha confermato tantissime new entry nel cast del misterioso e ambizioso progetto dell'autore de Il petroliere e Magnolia.

Come si legge sul magazine, la star di Licorice Pizza Alana Haim è entrata a far parte del film senza titolo, del quale l'autore ha scritto per Warner Bros., guidata da Michael De Luca e Pam Abdy (che hanno dato il via libera a Licorice Pizza quando gestivano la MGM). Insieme ad Alana Haim, al suo secondo film consecutivo con Paul Thomas Anderson dopo diverse collaborazioni nel campo dei videoclip musicali, altre nuove aggiunte al cast includono Teyana Taylor, l'attore di Creed Wood Harris, il rapper Shayna McHayle e l'esordiente Chase Infiniti, che questa settimana vi abbiamo mostrato nelle nuove foto dal set insieme a Leonardo DiCaprio.

Infine, Variety conferma anche la presenza di Sean Penn e di Regina Hall nel film di Paul Thomas Anderson, ma non fa menzione di Viggo Mortensen e Joaquin Phoenix, i cui nomi avevano circondato la produzione prima dell'inizio delle riprese ma che a questo punto evidentemente non faranno più parte del cast. Sebbene i dettagli della trama vengano tenuti nascosti si parla insistentemente di una sorta di adattamento/rivisitazione di Vineland, noto romanzo di Thomas Pynchon, autore già adattato da Paul Thomas Anderson nello psichedelico neo-noir: da questo punto di vista le fonti di Variety si limitano a confermare che il film sarà 'un'opera corale con un'ambientazione contemporanea'.

Vi terremo aggiornati, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.