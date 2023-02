Alan Ruck, la star di Succession nel cast dell'horror comedy Crust

Nuovo progetto per la star di Successione Alan Ruck. L'attore parteciperà al primo film diretto da Sean Whalen, una horror comedy dal titolo Crust. I due hanno già lavorato insieme anni fa nel disaster movie con Helen Hunt e Bill Paxton, Twister. Di recente Ruck è noto al grande pubblico per il ruolo di Connor Roy in Succession.

Crust racconta la storia di un personaggio solitario, proprietario di una lavanderia a gettoni, di nome Vegan Winters (Whalen), con il vizio di conservare i calzini perduti dai clienti e usarli per pulirsi.

Dopo aver subito dei maltrattamenti, Vegan piange nel mucchio di calzini che improvvisamente si trasforma in una creatura pronta a cercare vendetta sui rivali di Las Vegas.



Nel film, Alan Ruck - su Everyeye trovate la recensione di Succession 3 - interpreterà Randy Roberts, una presuntuosa ex baby star che sta organizzando un reboot degli show che lo resero famoso in età infantile.

Nel cast del film anche Daniel Roebuck, Rebekah Kennedy, Shawntay Dalon, Felissa Rose, Ricky Dean Logan e Daniel John Kearney.



La produzione inizierà ufficialmente nel mese di aprile. Alan Ruck al cinema è conosciuto per aver interpretato Cameron Frye nella teen comedy anni '80 Una pazza giornata di vacanza, con protagonista Matthew Broderick.



Lo scorso mese di dicembre è stata annunciata la vendita dell'auto di Ferri's Bueller's Day Off, uscito in Italia proprio con il titolo Una pazza giornata di vacanza.