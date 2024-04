Alan Ritchson è semplicemente perfetto per il film di Street Fighter: guardate la fan-art

Dopo Florence Pugh immaginata nel ruolo di Cummy, dal web continuano ad emergere nuove fan-art dedicate al film di Street Fighter, produzione Legendary Pictures e Warner Bros basata sull'omonima saga di videogame picchiaduro.

Sempre grazie al noto Bosslogic, il nuovo fan-casting per il film reboot di Street Fighter immagina Alan Ritchson nei panni di Guile: potete ammirare il risultato nel post disponibile in calce all'articolo.

Dopo aver fatto il suo debutto nella serie di videogiochi in Street Fighter II del 1991, Guile è stato a lungo una parte importante del franchise di lunga data: il personaggio è noto per il suo abbigliamento militare, poiché nasce come un maggiore dell'aeronautica americana, insieme al suo caratteristico taglio di capelli piatto. Non a caso, nell'adattamento del 1994 Guile è stato interpretato da Jean-Claude Van Damme, ed è essenzialmente il personaggio principale del film.

Oggi, Alan Ritchson è una delle star più popolari in circolazione ed anche una delle più richieste a Hollywood: meglio conosciuto per aver recitato in Reacher, la serie di grande successo di Prime Video basata sui romanzi di Jack Reacher di Lee Child, è apparso anche nel film Fast X della saga di Fast & Furious e prossimamente sarà visto nel nuovo film di Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, nel quale collaborerà con Henry Cavill per affrontare i nazisti.

Inoltre, sarà protagonista del nuovo film Netflix War Machine.

