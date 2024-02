Alan Ritchson di Reacher sarebbe un buon Batman? Parliamone assieme

Partiamo dal fatto concreto: Alan Ritchson si è candidato per interpretare Batman nel prossimo film del DC Universe gestito da James Gunn, in cui vedremo un nuovo Uomo Pipistrello. Ma come potrebbe essere il personaggio interpretato da lui?

Partiamo da un dato incontrovertibile: dal punto di vista fisico avremmo un Batman davvero perfetto. Alan Ritchson ha quella stazza che ricorda il Bruce Wayne di Frank Miller, granitico e imponente già solo a guardarlo.

L'attore ha poi una vena ironica giusta per portare sullo schermo anche la parte più scanzonata di Bruce Wayne, che ricordiamo in questo film dovrebbe fare da mentore a un giovanissimo Robin, almeno stando alle prime informazioni.

Bisogna poi capire come James Gunn (e il regista al momento affiancato al progetto, Andy Muschietti) vorranno sfruttare il personaggio, ma è innegabile che il Batman ufficiale del DCU dovrà essere iconico fin da subito, ecco perché il carisma e la presenza scenica di Alan Ritchson lo renderebbero una scelta davvero centrata per portare in scena una nuova versione in Batman: The Brave and The Bold.

Al tempo stesso lo stesso Alan Ritchson sarebbe entusiasta di fare Batman, perciò ci immaginiamo un impegno totale dell'attore che sentirebbe il peso di portare in scena un Bruce Wayne memorabile.

E voi invece lo vedreste bene nel ruolo oppure no? Diteci la vostra nei commenti! Qua intanto le parole di James Gunn sul casting di Batman The Brave and The Bold.