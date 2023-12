Alan Ritchson di Reacher sarà Batman? Kevin Smith approva!

James Gunn ha bisogno di nuovi supereroi: se per Superman possiamo dormire sogni tranquilli con David Corenswet, c'è un altro posto vacante nel nuovo DCU. Chi sarà il nuovo Batman? Forse c'è già un candidato che di supereroi se ne intende!

Il suo nome è Alan Ritchson e nell'universo DC ha interpretato già due eroi. Ma ci siamo qua noi a rinfrescarvi la memoria: Ritchson ha debuttato come Arthur Curry/Aquaman nella serie TV Smallville. Dopo aver interpretato il re di Atlantide, Ritchson ha vestito i panni di Hawk ( parte del duo Hawk e Dove) in Titans. Che sia arrivato il turno per Ritchson, dopo Falco, di trasformarsi nell'Uomo Pipistrello? Secondo Kevin Smith è l'occasione perfetta: "Ho guardato la prima stagione di Reacher - ha detto Smith a Fat Man Beyond - poi ho visto The Batman, e per la prima volta nella mia vita, mi sono detto: 'Perché dovresti indossare un costume del genere? Non mi sembra molto pratico'. Ma pare che anche Alan Ritchson voglia interpretare Batman e questo rende la mia vita perfetta - continua Smith - perché così posso passare da Reacher a Batman , e posso dire, 'Credo a entrambi a causa del attore'".

Attualmente è Robert Pattinson a vestire i panni del cavaliere oscuro e arriverà al cinema con The Batman 2 che avrebbe potuto far parte del DCU ma la storia ha preso una piega diversa e Gunn potrebbe valutare Ritchson come nuovo Batman nel riavvio del DC Universe?

Intanto Alan Ritchson si gode il suo momento di gloria: Reacher è la serie più vista nel 2023 su Prime Video!