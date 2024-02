Alan Ritchson poteva essere Thor nell'MCU prima di Reacher! 'Non lo presi sul serio'

Pensare oggi, a più di 15 anni dell'esordio del franchise, di sostituire i volti storici del Marvel Cinematic Universe sarebbe pura follia: prima di arrivare al cast attuale, però, gli Studios presero ovviamente in considerazione più di un'opzione per i singoli ruoli, finendo per approcciare anche una futura star come Alan Ritchson!

L'attore che in questi giorni sta per lanciarsi in un nuovo progetto dopo Reacher e che, da un po' di tempo a questa parte, può comunque godersi il clamoroso successo della serie Prime Video, ha infatti rivelato di aver fallito un provino per interpretare nientemeno che Thor nel Marvel Cinematic Universe prima che il ruolo finisse a Chris Hemsworth!

"Non lo presi sul serio. Pensai che mi avrebbero dato la parte semplicemente se avessi avuto l'aspetto giusto, che non importasse a nessuno della recitazione. Più tardi l'addetto al casting disse al mio team che il ruolo avrebbe potuto essere mio, ma che non avevo mostrato di avere 'gli strumenti giusti'" sono state le parole di Ritchson. Il nostro, comunque, ci riprovò qualche tempo dopo sul fronte DC, fallendo il provino per il ruolo di Dick Grayson in Titans: stavolta, però, il problema fo solo la sua età! E voi, avreste visto bene il buon Alan nel ruolo del Dio del Tuono? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di cast, intanto, ecco chi avrebbe fatto parte dell'MCU negli anni '70 secondo un'IA.