Alan Rickman, Tom Felton rivela: 'Lavorare con lui era incredibilmente spaventoso'

In occasione di un evento organizzato su Tik Tok, Tom Felton ha ricordato i suoi trascorsi sul set con Alan Rickman, il celebre interprete di Severus Piton venuto a mancare a causa di un tumore al pancreas il 14 gennaio 2016.

Secondo l'attore che ha vestito i panni di Draco Malfoy, Rickman era un uomo molto intelligente caratterizzato da un'ironia tagliente e, lavorare con lui è stato un immenso piacere: "Lavorare con lui era spaventoso! Alan era l'unico attore che conoscessi con queste caratteristiche e lavorare con lui è stato terrificante ma in senso piacevole".

L'attore ha poi aggiunto: "L'ho incontrato quando avevo 12 anni e mi è servito un po' di tempo prima di poterlo salutare ed esprimergli la mia gratitudine. Forse per via del suo personaggio, inizialmente ero un po' in soggezione sul set quando c'era lui ma poi ho capito. Alan era straordinario".

Insomma, sembra che Tom Felton fosse un po' terrorizzato dalla figura cupa del Severus Piton di Alan Rickman ma che poi, proprio come il suo personaggio in Harry Potter, ha svelato un'immensa umanità. I commenti di Felton fanno eco a ciò che molti altri attori hanno detto su Rickman in passato, descrivendo un uomo dalla grande personalità che incute timore solo ed esclusivamente per la sua impressionante carriera, ma che nella realtà dei fatti era estremamente gentile.

Probabilmente non lo sapete ma nel primo film di Harry Potter compare anche il nonno di Tom Felton e proprio quest'ultimo sembra essere pronto per organizzare una reunion di Harry Potter.