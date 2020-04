Alan Rickman prima di Harry Potter: quella volta che in Die Hard recitò con una gamba sola

Pochi attori nella storia del cinema possono vantare un esordio instant-cult come Alan Rickman, che al suo primo ruolo nel mondo del cinema si infilò nei panni eleganti del villain Hans Gruber per il primo capitolo della saga di Die Hard, intitolato Trappola di Cristallo.

Non tutti sanno che quello nel film di John McTiernan con protagonista Bruce Willis fu in assoluto il suo primo ruolo, debutto non solo a Hollywood ma proprio sul grande schermo: in precedenza l'attore, 41enne, era apparso solo sui palchi dei teatri inglesi e in televisione, sempre però relegato alla Gran Bretagna.

E pensare che stava per lasciare la parte: era arrivato a Hollywood solo due giorni prima con grandi aspettative e la notizia che il suo primo ruolo sarebbe stato quello del cattivo di un action di dubbia riuscita l'aveva messo in seria difficoltà. E il primo giorno di riprese non fu semplicissimo: nel firmare una scena si infortunò al ginocchio, infortunio che lo costrinse ad usare le stampelle per una settimana (in una scena di dialogo con Bruce Willis in realtà Rickman è in piedi su una gamba sola, con la stampella infilata sotto i pantalone).

Il film, anche grazie alla sua interpretazione, ebbe un successo tale che gli garantì una redditizia carriera hollywoodiana, specializzata nei ruoli da villain. Qualche anno dopo arrivò la saga di Harry Potter, che consolidò la sua fama tramandandola alle nuove generazioni. Addirittura J.K. Rowling lo scelse personalmente per il ruolo di Piton: la scrittrice aveva talmente tanta fiducia in Rickman che gli diede istruzioni speciali sul personaggio, rivelandogli informazioni segrete che sarebbero state rese note soltanto nel romanzo finale.

