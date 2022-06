Alan Rickman, i diari personali della star di Harry Potter saranno pubblicati ad ottobre

La casa editrice Henry Holt ha annunciato che Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman, una raccolta di diari scritti a mano dall'amatissimo interprete di Severus Piton nella saga di Harry Potter, sarà pubblicata a partire dal 18 ottobre prossimo.

Rickman, che aveva scritto i suoi diari con in mente una possibile futura pubblicazione, al momento della sua morte aveva raccolto un totale di 27 volumi. La collezione è stata ora editata in un unico volume, con i diari che dipingeranno il ritratto profondo e intimo di un uomo dai mille interessi: attore famoso, attivista politico, viaggiatore accanito e amico devoto. Iniziati nei primi anni '90 dopo il successo planetario di Die Hard - Trappola di cristallo e conservati e portati avanti per il resto della sua vita, i diari offriranno ai fan la possibilità di scoprire tantissime informazioni personali rimaste finora inedite.

L'introduzione al libro presenta un intervento di Kate Winslet, che ha lavorato con Rickman nell'adattamento di Ragione e sentimento di Ang Lee uscito nel 1995 e Le regole del caos, secondo film diretto da Rickman dopo l'esordio alla regia di L'ospite d'inverno, uscito nel 1997. La vedova dell'attore, Rima Horton, ha invece scritto la postfazione, raccontando com'è stata la vita della star dopo l'ultima annotazione del suo diario, datata dicembre 2015. L'attore è morto il 14 gennaio 2016 a Londra all'età di 69 anni a causa di un tumore al pancreas.

Nel corso della sua carriera Alan Rickman, che è diventato famoso negli Stati Uniti grazie all'interpretazione del villain di Die Hard Hans Gruber, ha interpretato un'ampia varietà di personaggi rimasti iconici, tra cui Robin Hood, Dogma, Galaxy Quest, Guida galattica per autostoppisti, Sweeney Todd, Love Actually e ovviamente quello nella saga di Harry Potter.