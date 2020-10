Alan Moore ha scritto un film: orrore e mistero nel trailer di The Show!

Il leggendario e iconico fumettista Alan Moore ha scritto la sceneggiatura di The Show, e finalmente è stato distribuito il primo trailer del film, diretto da Mitch Jenkins. Si tratta di un'opera molto attesa, dal momento che Moore è sempre stato piuttosto duro e critico nei confronti degli adattamenti cinematografici dei suoi lavori.

Le aspre opinioni di Moore nei confronti di coloro che hanno cercato di trasformare i suoi racconti iconici in film sono supportate anche dalle sue azioni: ha chiesto che il suo nome venisse rimosso dai diversi film creati e basati sulle sue storie e inoltre si rifiuta di accettare anche i pagamenti delle royalty.

Tuttavia Alan Moore ha sempre apprezzato il mezzo cinematografico; dopo aver rifiutato diverse richieste di scrivere script per alcuni progetti cinematografici, Moore ha deciso di lavorare con il regista Mitch Jenkins per creare The Show, un dramma mistico e surreale ambientato nell'amata Northampton di Moore.



Alan Moore e Mitch Jenkins hanno iniziato a collaborare a Show Pieces, una serie di cortometraggi, prima di lavorare al lungometraggio ed è uscito proprio in queste ore un teaser trailer di The Show.

Sin dal trailer molti fan potranno riconoscere lo stile di Alan Moore, quello sviluppato negli ultimi anni e l'inclinazione mistica di Alan Moore sembra essere matura per l'esplorazione del suo mondo attraverso il mezzo cinematografico.

Il cast del film è guidato da Tom Burke, insieme a Siobhan Hewlett, Ellie Bamber, Sheila Atim, Richard Dillane e lo stesso Alan Moore.

Su Everyeye trovate la prima immagine di The Show di Mitch Jenkins. Lo scorso anno Alan Moore ha confessato di essere stufo dei cinecomic che hanno invaso il mondo del cinema.