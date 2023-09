Alan Moore donerà le sue royalties su film e serie tv DC al Black Lives Matter

Alan Moore può vantare la realizzazione di opere fondamentali come V per Vendetta, Watchmen, Batman: The Killing Joke e vari adattamenti dei romanzi di Lovecraft. Il fumettista ha spiegato a The Telegraph di aver deciso di devolvere i proventi dei diritti di film e serie tv tratti dalle sue opere all’associazione Black Lives Matter.

Dopo aver condiviso le dichiarazioni di Alan Moore contro i cinecomic, torniamo a parlare del grande scrittore britannico per riportare la notizia del fatto che abbia deciso di devolvere tutti i proventi derivanti dagli adattamenti cinematografici e televisivi delle sue opere a Black Lives Matter invece che continuare a dividere le somme tra i vari sceneggiatori e creativi.

Moore ha infatti spiegato al The Telegraph: “Non desidero più che vengano condivisi tra loro. Con i film recenti non mi sembra che abbiano rispettato quelli che pensavo fossero i loro principi originali. Così ho chiesto che la DC Comics invii tutti i soldi di ogni futura serie televisiva o film a Black Lives Matter”.



L’ennesima presa di posizione ideologica di un autore che ha fatto di questo genere di battaglie uno dei cardini del suo essere un personaggio pubblico e che ha dimostrato a più riprese di non apprezzare i film dedicati ai supereroi.

In passato in effetti aveva dichiarato che i film di supereroi siano una rovina per il cinema e in qualche modo anche per la cultura. In un’intervista a The Guardian del 2022, inoltre, aveva affermato che l’amore degli adulti per i film di supereroi può fungere da precursore del fascismo.

Il poco apprezzamento nei confronti dei lavori tratti dai suoi fumetti è stata dimostrata, in passato, anche dal fatto che Alan Moore non compaia nei crediti di V per Vendetta per propria scelta personale.