Alan Moore contro i cinecomic: 'Tutti quei personaggi sono stati rubati ai loro autori'

Non è mai banale, Alan Moore: non lo è stato neanche nel corso dell'intervista recentemente rilasciata a Deadline, in cui l'autore di Watchmen e V per Vendetta ha preso per l'ennesima volta le distanze dal mondo dei cinecomic, ribadendo inoltre di aver rinnegato una delle sue opere più famose poco dopo averla pubblicata.

"Oh Cristo, no, non ne guardo nessuno. Tutti quei personaggi sono stati rubati ai loro autori, tutti. Si portano tutti dietro una lunga fila di fantasmi. Nel caso dei film Marvel si tratta di Jack Kirby. Non provo alcun interesse per i supereroi, furono un'invenzione degli ultimi anni '30 destinata ai bambini, ed erano ottimi come forma d'intrattenimento per bambini. Ma se cerchi di farli diventare una cosa da adulti allora diventa una cosa grottesca" ha risposto Moore quando gli è stato chiesto se gli capitasse mai di guardare un cinecomic.

Il celebre fumettista ha poi rincarato la dose: "Mi è stato detto che il film su Joker non esisterebbe senza The Killing Joke, ma tre mesi dopo averlo scritto lo stavo già rinnegando, era troppo violento (per l'amor di Dio, era Batman, un uomo vestito da pipistrello!). Penso che la miglior versione di Batman sia stata quella di Adam West, che non si prendeva troppo sul serio".

Siete d'accordo con il parere di Moore? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del Watchmen di Zack Snyder; ecco, invece, come sarebbe stato il Watchmen di Darren Aronofsky.