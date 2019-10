Alan Horn rivela che che la Disney distribuirà in sala tutti i film della Fox Searchlight

In una recente intervista con l'Hollywood Reporter, il Presidente della Walt Disney Studios ha rivelato che la compagnia ha in programma di distribuire nelle sale cinematografiche tutti o quasi i titoli sviluppati dalla Fox Searchlight, come ad esempio JoJo Rabbit, studio indipendente sul cui destino c'erano molti dubbi.

Ribadendo l'importanza dello studio che si è portato a casa diverse statuette come Miglior Film agli Academy Awards (premio mai vinto dalla Disney), Horn ha dichiarato: "Fox Searchlight esiste ancora ed è molto importante per noi. Hanno vinto quattro degli ultimi Oscar al Miglior Film e li sosteniamo al 100% perché producono film davvero fantastici con registi importanti e famosi e grandi cast".



Al che gli viene chiesto: "Ma non tutti i film della Fox Searchlight usciranno in sala, giusto?", e Horn ha risposto: "No no, pensato che lo faranno praticamente tutti, invece". Questo dovrebbe chiudere ogni dubbio sul destino dello studio indipendente, che in molti pensavano erroneamente sarebbe stato inglobato nella New Fox della Disney.



Dalle parole di Alan Horn sembra invece che la Disney sfrutterà l'etichetta produttiva per continuare a produrre film da stagione dei premi, cercando magari di ridurre al massimo il numero di progetti in cantiere, anche se l'entusiasmo del Presidente della Disney lascia trasparire solo un grande supporto.