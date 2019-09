Dove abbiamo lasciato Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm prima di Jurassic World 3?

Con l'annuncio ufficiale del ritorno di Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum nel franchise di Jurassic Park grazie al prossimo Jurassic World 3, i fan sono andati in visibilio e l'attesa per il nuovo film di Colin Trevorrow di punto in bianco si è fatta spasmodica.

Ma dove si trovano oggi i tre personaggi, Alan Grant, Ian Malcolm e Ellie Sattler? O meglio, dove e quando li abbiamo visti l'ultima volta?

Alan Grant, molti di voi lo sapranno già, era uno dei pochi esperti reclutati per visitare in anteprima Jurassic Park per revisionarne l'integrità e la sicurezza, e dopo aver dovuto lottare per la sua sopravvivenza con Brachiosauri, Velociraptor e un Tyrannosaurus Rex e altro, rifiutò ovviamente di concedere la sua approvazione per l'apertura del parco a tema.

Tuttavia tornò già una volta nella saga dopo l'esordio nel 1993, grazie a Jurassic Park III, uscito nel 2001: il film lo portò su Isla Sorna, la gigantesca isola-sorella che emerge dalle acque dell'Oceano Pacifico a pochi km di distanza da Isla Nublar, l'isola nella quale venne costruito il primo Jurassic Park. La sua missione era quella di salvare un adolescente, perdutosi durante una spedizione di parapendio con suo padre. Quando lo abbiamo visto l'ultima volta alla fine di Jurassic Park III, Alan sembrava aver sviluppato una sorta di fascino e rispetto per i dinosauri, nonostante a causa loro abbia rischiato la propria vita diverse volte. Purtroppo non abbiamo alcun tipo di aggiornamento sulla sua attuale situazione dopo Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom, il che rende il suo ritorno in Jurassic World 3 ancora più emozionante.

Destino simile per Ellie, che ha avuto lo stesso percorso di Alan nella saga, essendo comparsa nel primo e nel terzo film: al termine del primo capitolo sembrava che i due fossero destinati a stare insieme, ma in JP III abbiamo scoperto che il rapporto non è mai decollato a causa del rifiuto di lui di avere figli e mettere su famiglia, tanto che lei finì con lo sposare un impiegato del Dipartimento di Stato di nome Mark Degler. Insieme hanno avuto un figlio e vedremo come la sua storia si evolverà in Jurassic World 3.

A differenza di Alan Grant e Ellie Sattler, Ian Malcolm non venne invitato ad esplorare Jurassic Park per via della sua conoscenza di dinosauri e preistoria, ma come consulente assicurativo. Fra i tre, è quello che è tornato più volte nella saga, dato che è stato protagonista assoluto di Jurassic Park II e si è affacciato nel franchise di Jurassic World grazie ad un cameo in Jurassic World 2: Il Regno Distrutto, durante il quale ha mostrato un atteggiamento piuttosto cinico nei confronti dei dinosauri: chiamato a testimoniare circa la possibilità di salvarli o meno dall'estinzione a causa dell'imminente distruzione di Isla Nublar, dichiarò che i dinosauri dovevano essere abbandonati al suo destino.

Ha anche avuto una sorta di ruolo profetico per aver predetto l'avvento dello 'Jurassic World', dato che ora i dinosauri sono liberi di proliferare sulla terraferma, come abbiamo visto nel cortometraggio Battle At Big Rock.

Quali sono le vostre aspettative per Jurassic World 3? Fatecelo sapere nei commenti.