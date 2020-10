Alan Arkin, la star di Argo insoddisfatta dal successo: 'Mi ha reso infelice'

La fama non è tutto e Alan Arkin lo sa bene. Nonostante la sua partecipazione a progetti conosciuti in tutto il mondo, da Sette Volte Donna di Vittorio De Sica a Il Metodo Kominsky, l'attore ha rivelato di non aver reagito bene all'arrivo del successo.

"Ero infelice quasi tutto il tempo", ha rivelato in un'intervista per The Guardian, in occasione dell'uscita della sua biografia Out of My Mind. L'attore ha deciso di ripercorrere i punti salienti del suo percorso personale, come l'infanzia vissuta con una certa ansia e le diverse tragedie che lo hanno condizionato.

Un ruolo importante è stato quello del suo maestro di Agni Yoga John Battista, purtroppo accusato di aver abusato di tre donne dopo averle indotte in uno stato di trance. Una controversia che non ha intaccato lo spirito dell'attore: "La mia devozione nei confronti dei suoi insegnamenti è diventata inattaccabile", e dopo il suicidio del maestro ha continuato a praticare ciò che gli aveva insegnato.

L'attore ha parlato anche del suo approccio alla recitazione: "Recitare fa talmente parte della mia fisionomia e della mia mente che spesso non considero certi aspetti del mestiere. Ma non ne ho più bisogno ormai. Probabilmente dovrei andare avanti".

L'attore ottantaseienne ha vinto un Oscar per Little Miss Sunshine e ha recentemente partecipato a Spencer Confidential con Mark Whalberg.