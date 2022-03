Alain Delon vuole l'eutanasia, la conferma del figlio: 'Vuole che organizzi tutto'

Alain Delon vuole ricorrere all'eutanasia: è questa la decisione che il divo di Rocco e i suoi Fratelli, Il Gattopardo e Frank Costello Faccia d'Angelo avrebbe preso per porre fine alla sua vita dopo i recenti problemi di salute, almeno stando a quanto dichiarato dal figlio dell'amatissimo attore francese, Anthony.

Proprio ad Anthony Delon, anch'egli attore, Alain avrebbe chiesto di organizzare tutto il necessario per accompagnarlo verso il fine vita: "Mi ha chiesto proprio di organizzare questo, sì" sono state le parole rilasciate dal figlio di Alain Delon durante un'intervista concessa a Rtl.

Proprio per evitare battaglie legali tra i suoi figli, l'attore 86enne avrebbe già fatto testamento: secondo alcune voci, infatti, Delon avrebbe suddiviso la sua eredità tra i quattro figli avuti nel corso degli anni, vale a dire il primogenito Aaron, il già citato Anthony e i più giovani Anouchka e Alain-Fabien.

Delon, ricordiamo, vive ormai da qualche anno in condizioni di salute in costante peggioramento: colpito da un ictus nel 2019, l'attore soffriva già da tempo di una depressione aggravatasi dopo la morte della compagna Mireille Darc. Già in passato, inoltre, l'attore (che lo scorso anno aveva detto addio al collega Jean-Paul Belmondo) aveva espresso la sua volontà di ricorrere all'eutanasia qualora l'avesse ritenuto necessario.