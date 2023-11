Alain Delon compie 88 anni: 'Ho già chiesto a mio figlio di organizzare la mia eutanasia'

Ognuno di noi tende a prendere le proprie misure per quanto riguarda l'invecchiamento: c'è chi lo vive con serenità se non addirittura con gioia, chi cerca di negarlo o nasconderlo a tutti i costi... E chi ne accetta l'inevitabilità ma, come Alain Delon, proprio non riesce a considerarlo qualcosa di positivo o piacevole.

L'attore de Il Gattopardo, che oggi spegne 88 candeline, non ha mai fatto mistero di non essere per niente felice di portare addosso i segni del tempo che passa, arrivando addirittura a dare disposizione al figlio di procedere con l'eutanasia qualora le sue condizioni dovessero peggiorare.

"Invecchiare fa schifo. Non puoi farci niente, l’età si fa sentire. Non riconosci i suoni, perdi la vista. Ti alzi e, accidenti, ti fa male la caviglia. Per questo ho chiesto a mio figlio Anthony di organizzare la mia eutanasia per quando sarò pronto. Ho già anche fatto testamento, affinché la mia eredità non si trasformi in motivo di contesa tra i miei discendenti. Dopo una certa età si ha il diritto di andarsene tranquillamente, senza passare per ospedali, iniezioni e così via. La vita non ha più nulla da offrirmi. Ho visto tutto, ho sperimentato tutto. Ma soprattutto odio l'era attuale, mi fa male. Tutto è falso, tutto distorto, non c'è rispetto. Contano solo i soldi. So che lascerò questo mondo senza dispiacermi" sono state le parole di Delon successivamente confermate dal figlio. La speranza di tutti, ovviamente, è che il grande attore francese decida di rimandare il più possibile questo momento.