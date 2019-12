Aladdin, Will Smith rincuora Mena Massoud: 'Sei un attore fantastico'

Nei giorni scorsi Mena Massoud, protagonista di Aladdin, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna chiamata di lavoro nonostante il successo miliardario del film Disney.

In una nuova intervista promozionale per il suo film d'animazione Spie Sotto Copertura, nel quale recita nel cast vocale al fianco di Tom Holland, Will Smith ha preso le difese di Massoud incoraggiandolo a non mollare.

"È un attore spettacolare e non ha nulla di cui preoccuparsi", ha detto Smith.

Massoud ha rivelato che nonostante il grande successo di Aladdin al botteghino - il film ha guadagnato oltre $1 miliardo in tutto il mondo - e le recensioni positive che ha ricevuto per la sua interpretazione del celebre personaggio Disney, nessuno ha ancora bussato alla sua porta per proporgli nuovi ruoli. "Sono un po' stanco di stare zitto", ha detto. "Voglio che le persone sappiano che non sono sempre rose e fiori quando si lavora ad un film come Aladdin. La gente pensa che abbia guadagnato milioni. Che abbia ricevuto offerte. Non è successa nessuna di queste cose. Non ho avuto un solo provino da quando è uscito Aladdin."

