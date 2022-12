Aladdin, dove si trova il riferimento a Willy, il Principe di Bel-Air?

Quando si parla di Aladdin il primo principe a venire in mente è ovviamente il principe Alì, ma non nel caso di un live-action in cui a cantare e ballare in compagnia del nostro protagonista è nientemeno che Will Smith: in tal caso la mente viaggia immediatamente verso gli anni '90, destinazione Bel-Air.

Facendo un passo indietro nel tempo, prima di schiaffi a Chris Rock e scandali vari, è impossibile non legare il nome di Smith a quello del personaggio che lo lanciò definitivamente nell'Olimpo delle star più amate: la sua partecipazione al live-action di Aladdin nel ruolo del Genio, dunque, era l'occasione perfetta per un nuovo omaggio alla celebre sitcom.

Omaggio che ha luogo durante la sequenza in cui il personaggio di Mena Massoud chiede al suo nuovo amico di tramutarlo in un principe: in quel momento il Genio dà infatti momentaneamente forma a un principe apparso dal nulla e vestito di colori che ci risultano piuttosto familiari, ovvero rosa e verde lime. Vi dice nulla tutto ciò?

Esatto: l'outfit del nostro principe richiama perfettamente i colori del logo di Willy, il Principe di Bel-Air, omaggiando quindi in maniera relativamente sottile la serie che lanciò in orbita il nostro Will Smith. Ve ne eravate accorti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del live-action di Aladdin.