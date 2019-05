Aladdin, dopo il trionfale weekend Will Smith ringrazia i fan su Instagram

Il weekend del debutto è stato trionfale per Aladdin, che negli Stati Uniti ha superato i 105 milioni di dollari di incassi, grazie anche al Memorial Day, e in Italia è stato il film più visto al cinema, superando Il Traditore di Marco Bellocchio.

Per festeggiare i primi entusiastici riscontri del pubblico e il successo al botteghino del film, Will Smith ha voluto omaggiare i fan che hanno riempito le sale con un post su Instagram. Nella foto di scena postata pochi giorni fa l’attore che interpreta il Genio – personaggio reso indimenticabile nel cartoon originale dalla voce di Robin Williams - scherza sorridente con Mena Massoud, tenendolo in braccio. La didascalia recita: “Grazie a tutti quelli che sono andati a vedere #Aladdin questo weekend. Noi AMIAMO questo film! Siamo umilmente onorati che anche per voi sia lo stesso.”

Andando a scorrere i commenti all’immagine di Will Smith si nota proprio quello di Massoud, il giovane protagonista del live action. “Che viaggio, amico!” è la sua risposta. La sintonia, anche sul set del film diretto da Guy Ritchie, tra i due è dimostrata anche dalla scena totalmente improvvisata di cui Mena Massoud ha recentemente parlato.

