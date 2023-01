Aladdin, il The Sun è sicuro: 'Will Smith tornerà ad interpretare il Genio'

A dicembre scorso le ultime novità su Aladdin 2 non erano delle più positive, ma secondo il quotidiano britannico The Sun la Disney è intenzionata a sviluppare un sequel del remake live-action del film animato, coinvolgendo anche questa volta Will Smith nei panni del Genio.

Un nuovo articolo pubblicato dal magazine infatti segnala che Will Smith, che ha interpretato il ruolo del Genio nel film originale del 2019, non solo riprenderà il suo ruolo ma assumerà anche una parte più centrale in Aladdin 2 rispetto a quella 'di contorno' del primo. The Sun prosegue il suo report anticipando che la sceneggiatura del sequel è "vagamente basata sulla serie di racconti popolari mediorientali de Le mille e una notte" e la speranza è che le riprese possano iniziare alla fine dell'anno.

Per Will Smith, neanche a dirlo, si tratterebbe di uno dei ruoli più importanti dopo il suo ormai famigerato schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia degli Academy Awards dello scorso anno: da allora l'attore, espulso dall'Academy, si è pubblicamente scusato ma il suo ultimo film, Emancipation diretto da Antoine Fuqua, è stato totalmente ignorato dalle nomination agli Oscar 2023. Comunque secondo The Sun, a tal proposito, un insider del film osserva che "Will Smith ha lavorato molto su se stesso e c'è una fiducia generale che il contraccolpo mediatico causato da quel gesto sarà acqua passata quando il film uscirà".

Il primo film live-action di Aladdin è uscito nel 2019 e vedeva Mena Massoud e Naomi Scott rispettivamente nei panni di Aladdin e Jasmine: diretto da Guy Ritchie e accolto freddamente dalla stampa specializzata, è stato un enorme successo da oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Che cosa vi aspettate da Aladdin 2? Siete stati fan del primo capitolo? Ditecelo nei commenti.