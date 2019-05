Aladdin rimane in testa al box office, male Rocketman che esordisce al quarto posto

In attesa del debutto di Godzilla: King of the Monsters della Warner Bros., la classifica del box office italiana rimane quasi intatta nonostante l'arrivo di Rocketman, che non impensierisce neanche un po' il live-action della Disney Aladdin, ancora saldo al primo posto.

Il film diretto da Guy Ritchie continua la sua corsa al botteghino raccogliendo altri (circa) 600mila euro e portandosi ad un totale di 8.4 milioni di euro. In seconda posizione troviamo invece Il Traditore, nuovo film di Marco Bellocchio con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni del pentito di Cosa Nostra Tommaso Buscetta: il film, presentato a Cannes e forte del favore della critica, ha incassato altri 157mila euro salendo ad un totale di 1.9 milioni di euro.

Al terzo posto troviamo a sorpresa Dentro Caravaggio, che al suo terzo giorno di programmazione ha racimolato altri 124mila euro per un totale di 322mila euro. Un po' deludente invece il risultato di Rocketman, che apre al quarto posto con un incasso di 101mila euro: vedremo come si comporterà nei prossimi giorni, quando il numero di sale aumenterà (ma aumenteranno anche i titoli in programmazione: è improbabile che il film Paramount, migliore del "rivale" Bohemian Rhapsody della Fox, possa replicarne il successo).

A chiudere la top-five c'è infine Dolor Y Gloria, che aggiunge altri 67mila euro e raggiunge un totale di 2.3 milioni di euro.

Vi ricordiamo inoltre che da oggi nella mischia si getterà anche Godzilla: King of the Monsters, il nuovo film del MonsterVerse della Legendary Pictures, pronto a dar battaglia al botteghino.



Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di Aladdin.