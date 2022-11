Aladdin, il regista confessa: 'La scena del volo con il tappeto è ispirata a Superman'

In occasione del 30esimo anniversario di Aladdin, il regista John Musker ha parlato della genesi del brano "Il mondo è mio" e di come, la scena, sia stata ispirata dal film di Superman del 1978 in particolare da una scena in volo tra l'Uomo d'Acciaio e Lois Lane.

"Il mondo è mio" è una delle canzoni più iconiche dell'universo Disney, capace di racchiudere a pieno il romanticismo e la bellezza di un amore nascente. Uno dei due registi del film d'animazione del 1992, ha voluto ritornare alle origini ricordando da cosa, insieme al suo co-regista, sia stato ispirato nella realizzazione di una delle scene più iconiche nella storia dell'animazione. E' la prima volta che qualche addetto ai lavori torna a parlare del film, dopo l'attacco dello sceneggiatore originale mosso al live action di Aladdin.

Secondo quanto dichiarato dal regista, la scena dell'appuntamento in volo tra il giovane straccione mascherato da principe e la principessa Jasmine sarebbe stato ispirata all'appuntamento tra Lois Lane e Superman nel film del 1978 con Christopher Reeves. Pensandoci la scena mostra diverse similitudini soprattutto nel modo in cui le due donne prendono coscienza dei propri sentimenti durante il volo. "Ha superato la prova del tempo ed è diventato parte del tessuto del teatro musicale americano" ha detto il regista svelando quanto non immaginasse che il film diventasse un classico di questo livello.

Con l'arrivo del live action, si è ovviamente cominciato a parlare della possibilità di vedere un seguito simile a quelli mostrati nell'animazione. Il protagonista Mena Massoud ha parlato del sequel e della lavorazione di questo ipotetico secondo film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!