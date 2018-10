Aladdin: le reazioni di Internet al primo teaser trailer sono... contrastanti

Il release è stato ieri durante la solita notte del Football del Giovedì, quando solitamente escono i trailer dei film attesi. Nel teaser trailer si vede velocemente Mena Massoud nei panni di Aladdin, ma non si è vista Naomi Scott nei panni della Principessa Jasmine , come pure non c'è stata traccia di Marwan Kenzari nei panni di Jafar o di Will Smith in quelli del Genio . Comunque ecco cosa hanno detto gli utenti Twitter dopo aver visto questo first look:

I was expecting more from that #Aladdin preview.



But, maybe it’s just me? pic.twitter.com/uXxaTAlbI2 — 🌬 February Foles (@thatnoxiousCALI) October 12, 2018

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I NEED MORE pic.twitter.com/1oI1RK81qR — memi #elenão (@marividal_) October 12, 2018

Me after watching that #Aladdin trailer that doesn’t show the genie: pic.twitter.com/gJJZLB0sKJ — Drew Nantais (@Drew_Nantais) October 12, 2018

And now to Anakin for his reaction to the Aladdin trailer pic.twitter.com/mQQVKvR0Om — Mediocre Force Ghost - hero for hire! (@MediocreJedi) October 12, 2018

I FELT LIKE A KID ALL OVER AGAIN WATCHING THAT ALADDIN TRAILER pic.twitter.com/BiREvZG8UQ — K A T H E R I N E (@KayDotVega_) October 12, 2018

ALADDIN LOOKS SO PERFECT I AM GOING TO PASS OUT pic.twitter.com/QWUZQmAA0L — Nat (@nataliewuest) October 12, 2018

me watching the new Aladdin trailer:



ARABIAN NIIIIIIIGHTS

LIKE ARABIAN DAAAAAAYS pic.twitter.com/TPe9aJsx4j — shawn 🅴 (@shawnfengali) October 12, 2018