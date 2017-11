Aladdin: Rajah, la tigre di Jasmine, ci sarà o meno?

Un rumor del The Hollywood Reporter ha lanciato tutti i fan del film d'animazione classiconel panico. Secondo il sito, nella versione in live-action diretta dala tigre di Jasmine, Rajash, non è inclusa.

Un brutto colpo per gli amanti della Walt Disney che hanno iniziato un vero e proprio tam tam sul web e sui forum oltreoceano. Per questo EW ha lanciato una sorta di aggiornamento in merito, affermando che Rajah, l'amata tigre di Jasmine - interpretata nel film da Naomi Scott - ci sarà. A quel punto, il The Hollywood Reporter ha scritto un update, affermando che la loro "notizia non era corretta" e si scusavano con i lettori.

In Aladdin, in uscita a maggio 2019, Jasmine avrà anche un'amica, Dalia, interpretata da Nasim Pedrad.