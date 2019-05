Aladdin punta a superare il record del Memorial Day di Solo: A Star Wars Story

Dopo un buon esordio da 7 milioni di Aladdin il film di Guy Ritchie punta a superare il record di incassi per il Memorial Day stabilito un anno fa da Solo: A Star Wars Story.

Il remake live-action del classico d'animazione del 1992 ha guadagnato $31,5 milioni da 4.476 schermi nella giornata di venerdì 24, cosa che ha spinto gli analisti a rivedere le proprie stime iniziali: inizialmente si pensava che Aladdin avrebbe chiuso il week-end del Memorial Day con $75-85 milioni di dollari di incasso, ma adesso le previsioni indicano un esordio da $109-111 milioni, che sarebbe superiore ai $103 milioni di dollari guadagni nello stesso week-end dal film di Ron Howard.

Le scommesse degli analisti sono quanto mai incerte e il paragone piuttosto infausto: l'anno scorso le previsioni per Solo puntavano a cifre ben più alte rispetto a quelle poi registrate a causa di un calo sostanziale tra sabato e domenica rispetto al venerdì, ed è possibile che la stessa cosa accadrà con Aladdin. Non solo per le tante opzioni disponibili per il pubblico nelle sale, ma anche per le recensioni non proprio entusiastiche della critica statunitense ed internazionale e la campagna marketing ben lontana dalla perfezione, tutti elementi che potrebbero non invogliare troppo il pubblico generalista.

Contro il 58% di Rotten Tomatoes potrebbero aiutare invece il punteggio 4,5/5 ottenuto su Postrak e soprattutto la valutazione A su CinemaScore, la stessa che il pubblico assegnò nel 2017 al remake live-action de La Bella e La Bestia.

Sempre in casa Disney, Avengers: Endgame arriverà al terzo posto con un incasso stimato di $22 milioni nel suo quinto fine settimana, cifra che spingerebbe il suo totale nazionale a $800 milioni. Warner Bros. e Legendary con Detective Pikachu chiuderanno al quarto posto con $17 milioni, per un totale a $120 milioni dopo tre fine settimana e infine la Sony con Brightburn chiuderà la top5, con le proiezioni che indicano un week-end di apertura da $10 milioni.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Aladdin.