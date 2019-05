Aladdin: pubblicata online la colonna sonora in italiano

Dopo la nostra recensione di Aladdin, il nuovo live-action della Disney diretto dall'acclamato regista Guy Ritchie, è stata pubblicata su YouTube la colonna sonora in italiano del film.

In occasione dell'uscita del film, infatti, potete trovare online sia la colonna sonora in lingua originale, sia la versione tradotta in italiano con le voci di Manuele Meli (Aladdin), Naomi Rivieccio (Jasmine) e Marco Manca (il Genio nella versione cantata).

Secondo remake live-action del 2019 per la Disney dopo la pubblicazione del Dumbo di Tim Burton, il film di Ritchie è una rivisitazione del classico d’animazione del 1992 e vede Mena Massoud nel ruolo dell’affascinante e carismatico ladruncolo Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima principessa Jasmine e ovviamente Will Smith nei panni del Genio della Lampada, che ha il potere di esaudire tre desideri.

Il film vanta una colonna sonora composta dall’otto volte Premio Oscar Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta), che comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dai parolieri, vincitori dell’Oscar, Howard Ashman (La Piccola Bottega degli Orrori) e Tim Rice (Il Re Leone), oltre anche a due brani inediti realizzati da Menken e dai compositori vincitori dell’Oscar e del Tony Award Benj Pasek e Justin Paul (La La Land).

Per altri approfondimenti sul film, vi rimandiamo al making of di Aladdin, che vi mostra il dietro le quinte del film di Guy Ritchie.